Revendiquer son racisme: les limites de la méthode Steve Bannon en France

« Laissez-les vous traiter de xénophobes, de racistes, d’homophobes. Portez ces insultes comme une marque de fierté. » Au milieu d’un discours qui a électrisé le palais des congrès de Lille dimanche 11 mars, le conseiller déchu de Trump Steve Bannon a lancé cet étonnant mot d’ordre aux militants du FN. Un appel à un mouvement de fierté raciste, un genre de « Racist Pride », pour le moins déconcertant dans un parti qui tentait depuis quelques années de se présenter comme une formation aussi respectable que républicaine.

Fier d’être raciste, xénophobe, homophobe ? Le slogan, et Bannon le sait très bien, emprunte à une histoire qu’il connaît parfaitement et qui est celle de ses plus farouches adversaires. L’attitude consistant à porter en étendard l’insulte qui vous est envoyée, l’infamie qui vous est faite, désignée par la sociologie comme le « retournement de stigmate », est le propre des mouvements de groupes dominés.

Lorsqu’elles lancent leur manifeste des 343, dont le titre initial est « la liste des 343 Françaises qui ont le courage de signer le manifeste “Je me suis fait avorter” » en 1971, les signataires subissent la vindicte. Après une « une » de Charlie Hebdo évoquant dans un dessin humoristique « les 343 salopes », les féministes se réapproprieront ce terme dégradant en signe de défi. Les mouvements LGBT n’ont cessé depuis les années 1970 de reprendre à leur compte les termes « folles », « pédale », « gouine », comme des marques d’appartenance. Aux États-Unis, alors que le mot « nègre », pour le passé ségrégationniste et esclavagiste qu’il rappelle, est banni du débat public, au point qu’on ne parle plus que du « n*** word », nombre d’Afro-Américains utilisent eux aussi, entre eux, « niggers » ou « nigga » comme on retourne une arme. Le rap américain, qui a souvent dénoncé le racisme de la société américaine, a lui aussi utilisé ce procédé de subversion depuis ses débuts.

Évidemment, cette utilisation détournée ne peut se faire que par le groupe des dominés. Les associations LGBT continuent de dénoncer l’emploi du mot « pédé » en dehors de ce contexte, tout comme il est jugé scandaleux qu’un rappeur blanc s’arroge le droit d’utiliser le mot « nigger ».

Campagne du CRAN sur les insultes contre les Noirs

« La fierté revendiquée, le retournement du stigmate, est une stratégie de minorité, qui s’inscrit dans un contexte post-Mai 68 où la question minoritaire entre de plain-pied dans la politique », rappelle le sociologue Éric Fassin. En appelant à une fierté raciste, Bannon subvertit évidemment cette contre-culture. « Ici, le détournement pervers, c’est de faire comme si les minoritaires avaient le pouvoir, et comme si la position majoritaire (être blanc en France) était minoritaire. Ainsi, c’est jouer à la victime, tout en reprochant aux minorités leur goût de la victimisation », précise-t-il.

En utilisant cette rhétorique de la « fierté », l’ancien conseiller de Trump, adoré des suprémacistes blancs, rejoint une tendance opérée par la droite depuis quelques années. « La droite a réfléchi à la guerre culturelle et notamment aux stratégies minoritaires qui ont prouvé leur efficacité puisque, à leur grand désarroi, ces minorités ont réussi à se faire entendre », explique le président du CRAN (Conseil représentatif des associations noires) Louis-Georges Tin. Cette récupération, souligne-t-il, s’est notamment déjà vue lors des débats sur le PACS puis sur le mariage gay.

« Les manifs anti-Pacs puis la Manif pour tous avaient déjà commencé à reprendre les codes de la Gay Pride avec, par exemple, l’utilisation de la chanson “I will survive”, hymne des marches des fiertés. C’est aussi à ce moment qu’a été forgé le terme de “cathophobie” en réponse à celui d’homophobie », analyse-t-il.

Bannon dit donc aux militants du FN qu’ils sont une minorité qui, elle aussi, a beaucoup souffert et qu’il est temps de relever la tête parce que ce mouvement d’émancipation des xénophobes enfin assumés s’inscrit dans un mouvement mondial. « L’Histoire est avec nous », lance Bannon à Lille. Plus question de s’excuser, d’essayer de convaincre qu’ils ne sont pas racistes ou homophobes, vaine et illusoire tentative puisque, sans doute, le naturel revient toujours au galop. À l’image des leaders noirs du mouvement des droits civiques affirmant que le temps de raser les murs était terminé et qu’il fallait assumer fièrement sa couleur de peau, Bannon suggère aux frontistes d’assumer enfin ce qu’ils sont et de porter leur racisme en bandoulière. Bannon dit en substance aux adhérents du FN : « Faites votre coming out ! Arrêtez ces logiques d’euphémisation. »

Ce faisant, le discours de Bannon s’inscrit évidemment dans toute la rhétorique de la droite « décomplexée » qui assure ne plus vouloir « s’excuser d’être de droite » et subir la domination culturelle de la gauche. « Au fond, le problème serait l’antiracisme plutôt que le racisme. C’est la logique “décomplexée” qui se déploie depuis des années : “on ne peut plus rien dire”, donc “il faut oser briser des tabous”, bref, “en finir avec le politiquement correct”. C’était précisément la stratégie de la campagne de Trump : je dis des horreurs et qu’importe si cela fait hurler – ou plutôt : et tant mieux ! Ce que Bannon explique au FN, c’est que le racisme décomplexé, c’est payant : Trump en est la preuve ! », démontre Éric Fassin. « Ce n’est pas une phrase totalement exotique dans le contexte français. On se souvient des propos d'Élisabeth Badinter, un an après Charlie : “Il ne faut pas avoir peur de se faire traiter d’islamophobe.” Et la philosophe de préciser le danger : “La peur, pour des gens de bonne foi, qu’on puisse penser que vous êtes raciste ou antimusulman fait que vous vous taisez.” »

À ceci près que si la phrase de Bannon dérange autant en France, c’est qu’elle touche à un interdit, d’un point de vue moral comme légal, celui de se revendiquer raciste. Interdit qui n’existe pas du tout de la même manière aux États-Unis, comme le rappelle l’historien Pap Ndiaye spécialiste des États-Unis. « D’une certaine façon, Bannon s’est trompé, au sens où il méconnaît le contexte juridique français, où aucun parti ne peut se revendiquer “raciste”, puisque cela se heurte à la loi Pleven de 1972. Tandis qu’aux États-Unis, après le défilé néonazi de Charlottesville, il n’y a eu aucune suite judiciaire à l’encontre des manifestants, au motif de leur idéologie », souligne-t-il. Le racisme en France existe évidemment en politique mais s’exprime différemment.

« Après la Seconde Guerre mondiale, une mue nécessaire a eu lieu en France : on ne pouvait décemment plus être dans une logique raciale. Il fallait se situer dans une logique nationale. Il n’était plus possible de se dire contre les Noirs et les Arabes mais contre “les immigrés”, qui se trouvent être noirs et arabes, relève Louis-George Tin. Aux États-Unis, en revanche, le suprémacisme blanc, dont est proche Steve Bannon, a conservé sa rhétorique raciale. Aux États-Unis, on dit “white supremacy” quand, en France, on dit “préférence nationale”. »

Pour Pap Ndiaye, la tentative de Bannon a sans doute peu de chance de réellement diffuser dans l’Hexagone et l’individu a déjà réussi à se mettre à dos une bonne partie de la droite américaine. « Il faut rappeler que Steve Bannon n’est politiquement pas dans une forme éblouissante aux États-Unis. Il peut venir se faire applaudir au FN mais il est marginalisé chez les Républicains, les candidats qu’il a soutenus en Alabama et en Virginie ont perdu et globalement la majorité des Américains n’est pas prête à revenir à une situation pré-mouvement des droits civiques, où l’expression du racisme serait admise et revendiquée par des élus politiques au Congrès », précise-t-il. « Je ne suis pas sûr qu’on en soit en France au point qu’on puisse inverser le stigmate et faire explicitement du racisme un étendard politique, hormis dans une frange identitaire radicale », ajoute l’historien.

Le cas de Davy Rodriguez, numéro deux du FNJ (Front national de la jeunesse), suspendu après la diffusion d’une vidéo le montrant en train de traiter de « nègre de merde » un vigile en marge du congrès de Lille, est venu rappeler que cette différence tient encore. « Personne ne s’étonne que des gens du FN tiennent ce genre de propos, mais il ne faut pas se faire prendre la main dans le sac », souligne Louis-Georges Tin.