Près de six ans après le dépôt de plainte de l'association anticorruption Sherpa, le juge d'instruction parisien Renaud Van Ruymbeke vient de boucler le dossier de biens mal acquis visant Rifaat al-Assad, 81 ans, l'oncle richissime du tyran syrien Bachar al-Assad. Le magistrat a signé son ordonnance de renvoi le 15 avril, un document de 34 pages dont Mediapart a pu prendre connaissance. Rifaat al-Assad comparaîtra en correctionnelle pour blanchiment en bande organisée et recours à de la main-d’œuvre non déclarée.