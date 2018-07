A Lyon, ça roule pour Vélo'V et Bluely, pas comme à Paris

17 juillet 2018 Par Par Agence Reuters

Paris qui pleure et Lyon qui rit : au moment où les systèmes Vélib' et Autolib' sont en panne dans la capitale, leurs équivalents lyonnais poursuivent leur développement et affichent une belle santé avec les anciens opérateurs parisiens.