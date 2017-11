Porno, blagues et dragues lourdes... pas facile d'être une femme à l'école 42

D’après plusieurs témoignages recueillis par L’Usine nouvelle, l’école 42, l’établissement de formation à l’informatique fondée en 2013 par Xavier Niel, avec la volonté d’offrir une pédagogie innovante d’apprentissage du code, sans frais d’inscription, connaît en ses murs un sexisme pesant, alors que les femmes y représentent moins de 10 % de l'effectif. Certains faits sont frappants. « On m’a poursuivie sur un étage et demi – que j’ai dû remonter à reculons – pour voir sous ma jupe, raconte Mathilde. On ne se sent pas en sécurité ici. »