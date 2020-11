Au nord de Paris, l’évacuation d’un camp d’exilés s’éternise et crée des tensions

Saint-Denis (Seine-Saint-Denis).– L’évacuation du camp d’exilés de Porte-de-Paris a débuté à l’aube, mardi matin, à Saint-Denis. Celui-ci avait pris forme au pied du Stade de France l’été dernier et comptait entre 2 000 et 2 500 personnes, dont une majorité d’hommes seuls et une poignée de familles.