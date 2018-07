Rejet de recours de victimes du 13/11/2015 contre l'Etat

18 juillet 2018 Par Par Agence Reuters

Le tribunal administratif de Paris a rejeté mercredi les recours contre l'Etat de victimes et familles de victimes des attentats du 13 novembre 2015 et du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI).