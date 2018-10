A Angoulême, le futur système de retraite en quête de «confiance»

Angoulême (Charente), envoyé spécial.- Le petit film est léché et le propos on ne peut plus clair. Mercredi 17 octobre, sur l’écran de projection de la salle de conférence de l’hôtel Mercure de Poitiers, « Alain, retraité », critique « un système figé, qui est principalement géré par des corporatismes ». Quelques jours plus tôt, Alain a été l’un des participants à l’« atelier participatif » de Strasbourg, organisé par le haut-commissariat à la réforme des retraites. L’occasion était donnée aux Français de s’exprimer sur la réforme à venir, qui transformera en profondeur le système de retraite et aura, en principe à partir de 2025, un fort impact sur la vie des quelque 650 000 nouveaux retraités chaque année (pour comprendre les enjeux de la réforme et les nombreux choix qui restent à trancher, lisez l’analyse de Mediapart).