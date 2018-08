Le nombre de noyades a doublé en France par rapport à 2015

Le nombre de noyades a doublé en France entre 2015 et 2018, indique un rapport de l'agence Santé publique France. Selon les résultats de cette étude intermédiaire, 1 758 personnes ont été victimes de noyade suivie d'une prise en charge hospitalière du 1er juin au 9 août, contre 858 sur la même période trois ans plus tôt. « On observe également, mais dans une moindre mesure, une augmentation des noyades suivies de décès en 2018 par rapport à 2015 (373 vs 329) », constatent aussi les rapporteurs.