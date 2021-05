Le gilet jaune Frédéric Vuillaume relaxé pour la troisième fois

Dijon (Côte-d’Or).– « C’est une victoire de la démocratie contre la répression policière et judiciaire », se réjouit Frédéric Vuillaume à la sortie du tribunal de Dijon ce matin du 20 mai. Il y est sorti le poing levé, entonnant un célèbre chant des gilets jaunes, dont il est une figure à Besançon et au-delà. Il vient d’être relaxé pour la troisième fois en moins d’un an. Et savoure cette nouvelle victoire devant ses soutiens, réunis à l’appel d’Amnesty International, qui a fait de son cas un symbole des menaces qui pèsent aujourd’hui en France sur la liberté de manifester, et de la section Doubs de son syndicat, Force ouvrière.