Le projet de loi «gilets jaunes» adopté à l’Assemblée nationale

Après treize heures de débats, le projet de loi censé répondre au mouvement des « gilets jaunes » – et correspondant aux annonces télévisées du président de la République du 10 décembre – a été adopté dans la nuit de jeudi à vendredi. Dans un hémicycle de plus en plus clairsemé au fil de la nuit, ces « mesures d’urgence économiques et sociales » ont recueilli 153 pour, 9 voix contre et 58 abstentions.