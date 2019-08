A Hendaye, la main basque derrière l’anti-G7

Le contre-sommet altermondialiste qui se tient à Hendaye et Urrugne, en France, et à Irun, en Espagne, rassemble près de 80 organisations aux positionnements politiques divers. Elles sont réunies au sein de deux plateformes Alternatives G7, nationale, et G7 EZ, basque, à l’origine de l’initiative. Cette dernière a beaucoup pesé dans l’organisation de ce rassemblement sur des terres « propices », selon elle, aux mouvements alternatifs.