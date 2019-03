SNCF: de nouvelles cartes de réduction et des tarifs plus lisibles

«Plus simples et plus avantageuses. » C’est ainsi que la SNCF présente sa nouvelle politique de cartes de réduction. Toutes baptisées « carte avantage », elles seront disponibles à partir du 9 mai, à un prix unique : 49 euros pour un an.

Les usagers du train pourront donc bénéficier des cartes qu’ils connaissent déjà : « jeune » (12 à 27 ans inclus), « senior » (à partir de 60 ans) et « week-end ». La SNCF annonce une réduction garantie de 30 % pour chacune d’elles, là où elles se situaient avant entre 25 et 30 %.

Mais voilà aussi que débarque la carte avantage « famille », qui constitue la grande nouveauté de cette refonte. Avec celle-ci, une offre avec 30 % de réduction pour les adultes, et 60 % pour les enfants de 4 à 11 ans, sera proposée pour les voyages aller-retour avec au moins une nuit de week-end sur le lieu de destination.