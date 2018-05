Emmanuel Macron teste son «en même temps» en Russie

En visite pendant deux jours à Saint-Pétersbourg, Emmanuel Macron entend profiter de son tête-à-tête avec Vladimir Poutine pour avancer sur plusieurs dossiers diplomatiques majeurs, à commencer par la Syrie et l’Iran. Depuis un an, et malgré une volonté d’aborder « sans naïveté » tous les sujets avec la Russie, la situation patine.