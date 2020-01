A Toulouse, la transparence divise les candidats à la municipale

25 janvier 2020 Par Gael Cerez et Armelle Parion (Mediacités)

Les principales têtes de liste aux élections municipales de mars 2020 ont été interrogées par Mediacités sur le montant et la nature de leurs revenus. Si EELV, un dissident LREM et le PS ont accepté la transparence, le sortant Jean-Luc Moudenc, soutenu par LR et LREM, le RN et Génération.s ont refusé.