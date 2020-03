Chloroquine: itinéraire d’un traitement qui suscite espoir et controverse

Annoncée officiellement par les autorités chinoises début janvier, l’épidémie de Covid-19 déclenchée par le virus SARS-CoV-2 ne cesse de se propager. On compte aujourd’hui plus 409 000 cas et 18 000 morts dans 169 pays. Les chercheurs s’activent pour trouver des vaccins et, dans un délai plus court, des traitements. « La science peut finir par faire des promesses trop ambitieuses sur ce qui peut être livré en réponse au Covid-19. » Dans son édito du 23 mars, Holden Thorp, rédacteur en chef de la prestigieuse revue Science, exprime son inquiétude au sujet des faux espoirs que peuvent susciter les chercheurs, mais aussi certains médicaments, risquant la rupture de stock pour ceux qui en ont déjà besoin.