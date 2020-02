Agriculture: les Républicains s’enlisent dans les sillons de la FNSEA

Il visite son « 57e salon de l’agriculture », plaisante Christian Jacob. Une façon, pour le président des Républicains, de rappeler qu’il est tombé dans la marmite de la ruralité dès son plus jeune âge. Quatre mois après son élection à la tête d'un parti en crise, il vient d'annoncer, mardi 25 février, le lancement d’un « forum agriculture et alimentation », chargé pendant un an de définir les orientations de la formation politique – dans le cadre d’une réflexion plus large sur les idées.