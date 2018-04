Macron salue une coalition de Paris anti-financement du terrorisme

26 avril 2018 Par Par Agence Reuters

Emmanuel Macron a salué jeudi la naissance d'une "coalition de Paris" sur le financement de l'Etat islamique et d'Al Qaïda, à l'issue d'une conférence rassemblant plus de 70 pays et une vingtaine d'organisations internationales.