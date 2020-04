En mémoire des soignants morts du Covid-19

26 avril 2020 Par Léa Boistault , Émilie Garcia , Marie Gendra et Gaétane Poissonnier

Nul ne sait combien de soignants sont morts du Covid-19 depuis le début de l’épidémie. Et nul ne sait combien auraient pu y échapper s’ils avaient bénéficié des équipements de protection nécessaires. Pour rendre hommage à ces infirmiers, médecins, aides-soignants, et montrer ce tragique dénuement, Mediapart a décidé de les compter et de les raconter.