Une nouvelle plainte pour viol contre Tariq Ramadan, reçue vendredi 27 octobre au parquet, a été transmise au procureur de la République de Paris, François Molins. « Elle est accompagnée d’un témoignage circonstancié et accablant, dont Le Monde a pris connaissance, ainsi que Le Parisien et concerne des faits qui auraient eu lieu en 2009 et ne sont donc pas prescrits », écrit le quotidien du soir. La plaignante, « une femme de 45 ans qui souhaite conserver son anonymat » mais dont Le Monde a « pu vérifier l’identité », décrit des faits, viols, coups, menaces, humiliations, « d’une violence inouïe ».