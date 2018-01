Des gardes à vue dans l'enquête sur les attentats de janvier 2015

30 janvier 2018 Par Par Agence Reuters

Quatre hommes de 30 à 36 ans ont été placés en garde à vue lundi et mardi dans le cadre des enquêtes sur les attaques des 7, 8 et 9 janvier 2015 contre Charlie Hebdo, une policière et une supérette casher à Paris, a appris Reuters de source judiciaire.