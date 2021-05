Le ministère rappelle des millions de masques FFP2 potentiellement dangereux

Plus d’un an après le début de la crise sanitaire, la France n’en a pas fini avec les problèmes liés aux masques. Le 25 mai, Santé publique France (SPF) a mis en ligne, sur le site de l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), un document passé relativement inaperçu mais titré ainsi : « Urgent – information de sécurité ». Destiné notamment à des hôpitaux, il indique : « Votre structure est susceptible d’avoir été destinataire de masques labellisés “Biomass Graphène”. Dans l’attente de l’évaluation de l’éventuel risque lié à la présence de graphène dans ces masques, et par précaution, il vous est demandé de ne plus les utiliser. »