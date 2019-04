En Italie, les débuts difficiles du revenu de citoyenneté

1 avril 2019 Par Cécile Debarge

D’ici fin avril, les premiers bénéficiaires du revenu de citoyenneté devraient recevoir leur premier chèque. Lancé le 6 mars et particulièrement attendu dans le sud de l’Italie, qui concentre les plus grosses difficultés économiques et sociales, le revenu de citoyenneté peine toutefois à convaincre depuis son lancement.