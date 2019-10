Trump prêt à une guerre commerciale totale contre la Chine

Lundi 23 septembre, Donald Trump faisait encore miroiter la possibilité d’un accord rapide avec la Chine, en vue de mettre fin à la guerre commerciale entre les deux pays. Ce qui rendit les marchés boursiers euphoriques. Mais dès le lendemain, il piétina ces espoirs. À la tribune de l’ONU, le président américain tint un de ses discours les plus durs contre Pékin et ses « pratiques déloyales ». Deux jours plus tard, il durcissait encore le ton face à Pékin. Après l’augmentation des tarifs douaniers sur les biens et les services, Donald Trump menace de s’attaquer à la finance, en limitant l’accès aux marchés des capitaux américains aux entreprises et intérêts chinois, en imaginant même de forcer les entreprises chinoises à sortir des bourses américaines.