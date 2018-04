Toujours des milliers de manifestants à la limite Gaza-Israël

2 avril 2018 Par Par Agence Reuters

Plusieurs milliers de Palestiniens ont poursuivi lundi, dans des camps de tentes le long de la limite entre la bande de Gaza et Israël, leur mouvement en faveur du droit au retour des réfugiés et de leurs descendants vers ce qui est aujourd'hui l'Etat d'Israël, et ce bien que 16 manifestants aient été tués par l'armée israélienne depuis le début de cette action.