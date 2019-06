Libye: Deux attaques à la voiture piégée contre des camps d'Haftar

2 juin 2019 Par Par Agence Reuters

Deux attaques à la voiture piégée ont été menées à Derna, dans l'est de la Libye, contre des camps de l'Armée nationale libyenne (ANL) dirigée par le maréchal Khalifa Haftar et qui contrôle la région, ont déclaré dimanche matin à Reuters des habitants et une source médicale.