Avant la présidentielle, la Côte d’Ivoire craint le retour des violences sanglantes

Abidjan (Côte d’Ivoire).– En l’espace de quelques jours, Alexandre Didier Amani, coordinateur du mouvement citoyen Tournons la page en Côte d’Ivoire, a appelé quatre ou cinq fois. « Rappelez-moi, c’est urgent. » Au bout du fil, sa voix, généralement rauque et posée, est pincée, comme essoufflée. « Je suis menacé depuis plusieurs jours. Je pense que c’est sérieux. » Très vite, il transfère via une application de messagerie cryptée des captures d’écran et des enregistrements de coups de fil.