Pompeo ira voir Lopez Obrador au Mexique le 13 juillet

3 juillet 2018 Par Par Agence Reuters

Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo se rendra au Mexique le 13 juillet pour rencontrer le futur président Andres Manuel Lopez Obrador et parler d'immigration, de commerce, de sécurité et de développement, ont annoncé mardi Mexico et Washington.