Le Chili se prépare à un mois de mobilisation avant le débat sur la constituante

Santiago (Chili), correspondance.– Un samedi après-midi au milieu de l’été austral, une trentaine de personnes sont rassemblées en demi-cercle sur une place de la capitale chilienne. Derrière eux, en grosses lettres jaunes et blanches, on peut lire sur une banderole « Cabildo P.D.V » – « Conseil Pedro de Valdivia », du nom de la place où ils se tiennent. Il fait lourd et sec et les participants écoutent attentivement l’homme au micro, qui leur fait part des dernières assemblées auxquelles il a participé.