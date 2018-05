Affaire Sócrates: pourquoi le PS portugais se réveille

Pendant quatre ans ils ont soutenu, par action ou par omission, l’ancien premier ministre José Sócrates, accusé de corruption, fraude fiscale et blanchiment de capitaux. Aujourd’hui ses camarades socialistes, y compris l’actuel chef du gouvernement portugais, António Costa, ont subitement réalisé la « honte » et le « déshonneur » que représentait pour la démocratie portugaise l’accession à la tête du parti dominant et du gouvernement d’une clique de carriéristes attachés avant tout à leur enrichissement personnel. Aussi tardif que nauséabond, compte tenu du profil de certains de ces procureurs de la 25e heure, cet aggiornamento soudain conduit à s’interroger sur les causes profondes de la « résistance » du PS portugais au mouvement général de décomposition de la social-démocratie européenne.