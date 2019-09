Les défis du «Conte bis», le nouveau gouvernement italien

Palerme (Italie), de notre correspondante.– Il ne reste au fraîchement nommé gouvernement italien plus qu’une dernière étape avant de se mettre au travail : le vote de confiance à la Chambre des députés, lundi 9 septembre, puis au Sénat, le lendemain. Le premier devrait se dérouler sans trop d’encombre. Le Mouvement Cinq Étoiles (M5S) et le Parti démocrate (PD) comptent respectivement 222 et 111 députés, soit la majorité absolue.