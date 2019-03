Dans toute l’Algérie, un vendredi de fête révolutionnaire

Révolution algérienne, acte III. Pour ce troisième vendredi de manifestations, ce sont au moins plusieurs centaines de milliers de personnes qui ont occupé rues et espaces publics dans la quasi-totalité des villes d’Algérie. Sans doute faut-il même parler de millions, tant ce sont d’immenses foules qui, dès la matinée, ont envahi les centres-ville. Là où le pouvoir semblait espérer un essoufflement de ce mouvement qui se révèle encore plus puissant que celui de 1988, le peuple algérien lui a répondu en s’appropriant la rue encore plus massivement que les semaines passées. En témoigne le journaliste Khaled Draneni :