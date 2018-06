Une mobilisation féministe d’une ampleur inédite secoue le Chili

8 juin 2018 Par Marion Gonidec

Une nouvelle manifestation pour une « éducation non sexiste » s’est déroulée mercredi à Santiago du Chili et d’autres villes du pays. Plus de trente universités et établissements secondaires sont désormais occupés ou en grève, en écho à des mobilisations d’une ampleur inédite, qui secouent au même moment l’Argentine. Reportage.