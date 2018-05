L’Inde est malade des viols, le gouvernement patauge

Chaque jour, en Inde plus qu’ailleurs, regarder la télévision ou lire les sites d’information apporte inévitablement son lot de viols, au point que l’attention se perd et les faits divers se banalisent, jusqu’à ce qu’un drame plus affreux que les autres réveille, une à deux fois par mois, le quidam… Alors que les nouvelles se répètent, le durcissement régulier du code pénal par les autorités semble ne produire aucun effet sur le comportement des violeurs.