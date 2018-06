Près de 1.800 familles séparées à la frontière américano-mexicaine

9 juin 2018 Par Par Agence Reuters

Près de 1.800 familles d'immigrés ont été séparées à la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique entre octobre 2016 et février 2018, selon un haut représentant de l'administration américaine, alors que le président Donald Trump a mis en place des politiques de contrôle aux frontières plus strictes.