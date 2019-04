Brexit: Merkel prête à accorder un "délai raisonnable" à May et au Labour

10 avril 2019 Par Par Agence Reuters

A quelques heures d'un nouveau sommet européen extraordinaire consacré au Brexit, Angela Merkel a estimé mercredi qu'il fallait accorder un délai "raisonnable" au Royaume-Uni pour qu'il finalise sa sortie de l'Union européenne et a ajouté que ce report pourrait être plus long que celui demandé par Theresa May.