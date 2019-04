Le président soudanais a démissionné, selon des sources gouvernementales

11 avril 2019 Par Par Agence Reuters

Le président soudanais Omar el Béchir, au pouvoir depuis 1989, a démissionné après plus de trois mois de manifestations contre son pouvoir, et des consultations sont en cours pour former un conseil de transition, a-t-on appris jeudi auprès de plusieurs sources gouvernementales à Khartoum et d'un ministre d'un gouvernement provincial.