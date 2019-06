Brésil: l’impartialité du juge Moro fortement remise en cause, Bolsonaro dans la nasse

Rio de Janeiro (Brésil), de notre correspondant.– Les révélations du journal The Intercept, obtenues grâce à une source anonyme, ont eu l'effet d'une petite bombe au Brésil. Le journal a publié une série de messages privés entre les procureurs et le juge Moro, chargés de l'affaire Lava Jato, la plus grande affaire de corruption du Brésil, qui a abouti à la condamnation de l'ex-président Lula. L'impartialité du magistrat, largement mise en doute par les soutiens de Lula, mais toujours revendiquée par l'ancien juge, est fortement mise à mal par les révélations du journal.