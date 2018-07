Libération a eu accès à des notes des services secrets français qui lèvent un peu plus le voile sur l'ampleur du financement de Daech grâce à la cimenterie syrienne de Lafarge. Le montant touché par l'organisation terroriste avec la complicité d'hommes d'affaires turcs et d'intermédiaires syriens serait de 11,5 millions de dollars. Les négociations entre Daech et Lafarge auraient duré plusieurs mois, suivies de près par les services secrets français…