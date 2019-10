Kameshli (Syrie), de notre envoyé spécial.– « Les avions turcs nous bombardent, et alors ? On n’a pas le choix, il faut défendre notre terre, sinon on va tout perdre. » Au Rojava, dont le nom officiel est « Fédération démocratique de la Syrie du nord et de l’est », les policiers réquisitionnés pour aller au front semblent prendre avec une certaine légèreté l’offensive d’Ankara, lancée après l’annonce de Donald Trump de retirer les forces américaines.