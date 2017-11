Quarante-huit heures après son arrivée en France, Yoann Barbereau a organisé, vendredi, une conférence de presse à Nantes, sa ville natale. il a livré un récit digne d’un « conte russe » en racontant sa cavale et son séjour contraint dans l’enceinte de l’ambassade de France à Moscou pendant plus d’un an.