Condamnation à perpétuité de la terroriste d’extrême droite Beate Zschäpe

Berlin (Allemagne), de notre correspondant.– Réclusion à perpétuité pour Beate Zschäpe et des peines de prison de deux ans et demi à dix ans pour ses cinq coaccusés. Originaire d’Iéna, ville située dans le Land de Thuringe, en ex-RDA, Beate Zschäpe était jugée depuis mai 2013 pour sa participation aux meurtres racistes de huit personnes d’origine turque, d’un Grec et d’une policière allemande, tous tués entre 2000 et 2007, mais aussi de deux attentats à la bombe et quinze attaques de banques.