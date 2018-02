Une étude de l'université d'Auckland, en Nouvelle-Zélande, s'est intéressée à l'évolution des terres dans l'archipel des Tuvalu, où le réchauffement climatique a conduit à une montée des eaux deux fois plus importante que dans le reste du monde au cours des quarante dernières années. Les chercheurs ont découvert que sur les 101 îles étudiées, les terres n'avaient pas reculé, mais avaient augmenté sur cette période dans 74 % des cas. Il semblerait que les formes des îles se modifient et s'adaptent et pourront « rester des lieux d’habitation dans les prochains siècles ». Les chercheurs recommandent donc de moins se concentrer sur une éventuelle évacuation des habitants, mais davantage sur la préservation des milieux naturels pour permettre cette adaptation.