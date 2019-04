Dans la taïga russe, une ZAD s’organise face à la gestion hasardeuse des déchets

Oblast d’Arkhangelsk (Russie), de notre envoyé spécial.- De foi de militant écologiste depuis plus de 30 ans, Nikolaï Bratenkov n’avait encore rien vu d’aussi aberrant à ses yeux. « Ces gens n’ont plus aucune limite ! fulmine-t-il dans un café de Syktyvkar, capitale de la très rurale République des Komis, dont il habite la partie arctique isolée et préservée, à plusieurs heures de route. Ils n’ont pas trouvé d’autre endroit pour leur projet pourri qu’au milieu d’une nature vierge et belle, dans une zone marécageuse pleine de petits cours d’eau. »