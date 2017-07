Attaque sur un marché de Kinshasa, deux morts

14 juillet 2017 Par Par Agence Reuters

Une dizaine d'hommes armés de couteaux et de gourdins ont fait irruption vendredi sur un marché très fréquenté de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, tuant au moins deux personnes et blessant six policiers, a-t-on appris auprès des forces de l'ordre et de témoins.