Alors que Donald Trump tente de faire passer une réforme fiscale qui avantage outrageusement les plus riches, une étude de l'Institute for Policy Studies (IPS) de Washington, qui revendique son positionnement « progressiste », rappelle le niveau insupportable des inégalités au sein de la société américaine. Selon cette étude, trois milliardaires américains – le fondateur de Microsoft Bill Gates, celui d'Amazon Jeff Bezos, et l'investisseur Warren Buffett – possèdent une fortune cumulée supérieure à celle, cumulée également, des 50 % d'Américains les plus pauvres. Autrement dit, ces trois multi-milliardaires sont plus riches à eux trois que 160 millions d'Américains, des chiffres jamais atteints. Les 25 milliardaires américains les plus fortunés affichent une fortune cumulée de 1 000 milliards de dollars. La même étude révèle qu'un foyer américain sur cinq ne possède rien ou est criblé de dettes. Pour renverser la tendance, l'IPS prône le retour d'un impôt progressif sur le revenu, une plus grande taxation des revenus du capital, la lutte contre les paradis fiscaux, une taxe internationale sur les transactions financières.