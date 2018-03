Les Russes d'Ukraine ne pourront pas voter à la présidentielle

KIEV (Reuters) - Le ministère ukrainien de l'Intérieur a annoncé vendredi qu'il n'autoriserait pas les citoyens russes vivant en Ukraine à voter lors de l'élection présidentielle russe de dimanche parce que Moscou avait choisi que le scrutin se tienne aussi en Crimée.

La Russie a annexé la Crimée il y a quatre ans et considère depuis lors la péninsule de la mer Noire comme faisant partie de son territoire, en dépit des sanctions que cette occupation lui a values de la part de la communauté internationale.

Le ministre ukrainien de l'Intérieur, Arsen Avakov, a rappelé que la Russie avait ignoré la demande de Kiev de ne pas organiser un scrutin "illégal" en Crimée.

Par conséquent, dimanche seuls les diplomates russes seront autorisés à entrer dans l'ambassade de Russie à Kiev et dans les consulats de Russie pour y effectuer leur devoir électoral.

Pour la présidente de la commission électorale russe, il s'agit d'une violation des droits des ressortissants russes.

"Il s'agit d'une violation manifeste des lois internationales, des obligations internationales, mais surtout une violation des droits de nos citoyens", a déclaré Maya Grishina, citée par l'agence RIA.

On ignore combien de Russes résident en Ukraine.

Le conflit dans l'est de l'Ukraine entre séparatistes pro-russes et forces pro-gouvernementales a fait plus de 10.000 morts depuis avril 2014.