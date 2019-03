Du Watergate au Wikigate, la politique américaine sous le règne de Roger Stone

L’arrestation et l’inculpation de Roger Stone, dont on vient d'apprendre le renvoi devant le tribunal en novembre prochain, sont un élément clé de l’enquête du procureur spécial Robert Mueller sur les ingérences russes dans la présidentielle de 201l. Il s'agit aussi de l’épilogue théâtral d’une ère politique dont Roger Stone est le symbole et le révélateur. De Nixon à Trump, le flamboyant spin doctor « illumine », comme on le dit d’une scène de crime, la scène politique américaine. Il en dévoile le cynisme et la corruption.