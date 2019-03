Récemment, le ministre des Jeux olympiques japonais est arrivé avec trois minutes de retard à une réunion parlementaire. Il a ainsi déclenché une protestation massive de l’opinion et de l’opposition, et a été contraint de s’excuser publiquement. Le quotidien de Hong Kong South China Morning Post s’interroge sur cette obsession de la ponctualité qui est au cœur de la culture de modernisation du pays et a été imposée dès les premiers temps de l’ère Meiji. Mais certains, dans l’archipel, découvrent aussi la face sombre de cette ponctualité…