La Russie condamnée pour avoir arraisonné un navire de Greenpeace

18 juillet 2017 Par Par Agence Reuters

La Russie va devoir payer plus de cinq millions d'euros de dommages et intérêts pour avoir arraisonné en 2013 un navire de Greenpeace, l'"Arctic Sunrise", et arrêté son équipage, a annoncé mardi une cour internationale d'arbitrage.