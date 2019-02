L’athlète Caster Semenya dénonce la police de la testostérone

Voilà 70 ans que l’affaire turlupine les instances sportives : les athlètes féminines sont-elles bien des femmes ? Longtemps, cette obsession a tourné à coups de « tests de féminité », de défilés de femmes nues devant des gynécologues, de prélèvements de salive aux résultats parfois trompeurs et de tests génétiques discriminatoires. Puis on a cherché des bases scientifiques incontestables. Et on est tombé sur le taux de testostérone. Au-delà d’une certaine valeur, ce taux procurerait un avantage inéquitable.